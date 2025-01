Rõõmusõnum tarbijatele. Oliiviõli hind võib peagi järsult kukkuda

Poevaraste meelistoode

Oliiviõli hind on Hispaanias ja ka mujal Euroopas plahvatuslikult tõusnud. Väljaanne Financial Times teatas mullu märtsis, et hind on viimase nelja aasta jooksul Hispaanias enam kui neljakordistunud. Selle taga on põud ja kuumalained, mille tagajärjel on saagikus olnud nõrk. Hinnatõusu tulemusena on oliiviõli muutunud ahvatlevaks sihtmärgiks ka poevarastele. Ka Eestis on toote hind järsult tõusnud. Statistikaameti teatel tõusis oliiviõli hind mullu 2023. aastaga võrreldes ca 50%.