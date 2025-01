LHV ekspertide Eesti majandusprognoos 2025. aastaks: keskmise inimese ostujõud väheneb

LHV ekspertide prognooside kohaselt pöördub Eesti majandus uuel aastal kasvutsüklisse, kuid majanduskeskkonna paranemine tuleb väga aeglane. Kodulaenuvõtjatele on intressimäärade oodatav langus kindlasti rõõmustav, kuid sellest tulenev positiivne mõju ei puuduta kogu elanikkonda ega ole piisavalt suur, et Eesti inimeste üldine ostujõud teiste muutuste kõrval paraneks. Palgakasv alaneb, kuna ettevõtetel pole enam nii suuri puhvreid nagu mõni aasta tagasi. Koos maksutõusude ja hinnakasvu kiirenemisega keskmise inimese ostujõud pisut väheneb.

Positiivse märgina on näha Skandinaavia eksportturgudelt tulenevaid lootuskiiri. Nimelt võiks alanud aastal oodata sealse nõudluse kasvu, mis Eesti ettevõtteid aitaks. Teisalt tuleb pilgud suunata Saksamaa töötleva tööstuse poole, kuivõrd sealse olukorra halvenemisega lükkuks ka Eesti ekspordi taastumine kaugemal.

Üldiselt sõltub Eesti majanduse tervis palju väliskeskkonnast. Välismõjudest on suurimaid on Vene-Ukraina sõda ja selle arengud, mida keegi hetkel hinnata ei oska. Ühtlasi tuleb jälgida Donald Trumpi ja tema otsuste mõju Euroopale ning Hiinale. Ilmselt nõrgestab Trumpi poliitika euro kurssi dollari vastu veelgi. Hea indikaator on näiteks Big Maci indeks, mis juba praegu näitab nagu oleks euro võrreldes USA dollariga ülehinnatud.