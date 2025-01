KAART | Kõige kiiremini laienev jaekett avab Eestis 7 uut poodi. Vaata, kuhu tulevad uued kauplused

Ettevõttest kinnitati, et uusi poode on plaanis sellel aastal avada kuues linnas. Poode ehitatakse parasjagu Võrus, Viljandis, Keilas, Tartus Turu tänaval ning Tallinnas Mustamäe teel, T1 keskuses ja Lasnamäel Linnamäe teel. Tegemist on veel väga erinevas järgus projektidega – mõne puhul algas ehitus alles eelmise aasta lõpus, mõni on juba lõppfaasis, ütleb Katrin Seppel Lidl Eesti kommunikatsiooniosakonnast. Seppeli kinnitusel avaldatakse uue kaupluse avamise täpne kuupäev enne avamist, kui ehitustööd ja kõik ettevalmistustööd on lõppenud ning töötajad välja õpetatud. Esimesena, 16. jaanuaril, avatakse tänavu kauplus Tallinnas Mustamäe teel.