INTERVJUU | Peep Sooman: tulime majanduskriisist üsna puhtalt välja tänu nähtusele, mida poleks pidanud juhtuma

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman väljendab aasta alguse intervjuus soovi, et pärast pikki aastaid tuleks igavad 365 päeva ning Ukraina sõda lõpeks. Kinnisvaraturul vaatab vastu lootustandev pilt ning kohaliku uue raha tulek turule on väga oluline märk. Samal ajal pritsib ta tuld ja tõrva riigijuhtide pihta, kes ei ole mõistnud, milleks nad valitud on.