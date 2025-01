Tarbijahinnaindeks tõusis 2024. aastal 3,5 protsenti

Veski tõi välja, et detsembris mõjutasid tarbijahinnaindeksit 2023. aasta detsembriga võrreldes samuti enim toidu ja mittealkohoolsete jookide hinna muutused. „Toidukaupadest enim ehk 68,1% on kallinenud mahlad ja siirupid, eelkõige apelsinimahl. Šokolaad on kallinenud 36%, külmutatud puuviljad ja marjad 35,7% ja oliivõli 23,9%. Vahepeal odavnenud bensiin ja diislikütus jõudsid detsembriks aastatagusega samale hinnatasemele,“ täpsustas Veski.