Air Balticu juht: ootame IPO jaoks soodsat turuolukorda

„Eelmisel aastal see nii ei olnud, ka täna pole see nii. Olukord võib muutuda kevadel, sest näeme, et pärast USA presidendi Donald Trumpi ametisseastumist on oodata muutusi. Aga täna me seda veel ei tea,“ ütles Gauss.

Ta mainis, et Air Baltic sooviks leida strateegilise investori enne IPO-t ning avaldas lootust, et praegu Läti avalikkuses valitsev müra ei peleta potentsiaalseid investoreid eemale. „Võib-olla on positiivne, et see müra on ainult Lätis, aga sellised uudised ei ole kindlasti head neile, kes tahavad kuhugi investeerida,“ ütles Gauss.

Kommenteerides aktsiakapitali vähendamist, mille osas Läti valitsus mullu augustis kokku leppis, märkis Gauss, et kõik vajalikud meetmed IPO-ks tehakse siis, kui aktsionärid seda soovivad. Aktsiakapitali vähendamise ajastus on seotud IPO jaoks sobivaima ajastusega. Mullu augustis otsustati vähendada lennufirma aktsiakapitali 571 miljoni euro võrra ning jätta alles ligi 25 miljoni eurone aktsiakapital.

Läti riik soovib pärast Air Balticu IPO-t säilitada osaluse ettevõttes. Osaluse suurus oleks vähemalt 25% pluss üks aktsia.

Gaussi sõnul keskendub lennufirma praegu müügikampaaniale, mis tavaliselt algab sel nädalal, kuid praegu lükkab ettevõte seda paar päeva edasi.

„Meil on sel aastal veel müüa seitse miljonit piletit. See ei muutu lendude tühistamisega. Negatiivsuse tõttu kaotame nüüd ühe nädala suure müügikampaania alustamiseks,“ ütles Gauss.

Sel aastal on peamine fookus IPO-l, et saavutada kasvu ja kahekordistada ettevõtte suurust järgmise viie aasta jooksul, samuti tahab ettevõte sel aastal lennukites kasutusele võtta SpaceXi Starlinki internetiühenduse süsteemi, märkis Gauss..

„Sel aastal keskendume paremale ühenduvusele Baltikumist. Ja muidugi püüame saavutada paremat kasumlikkust. Eelmisel aastal, mis puudutab EBITDA (kulumieelne kasum), oli kõik hästi, aga kui vaadata puhaskasumit, siis me ei ole sellega rahul. Seetõttu püüame oma bilanssi parandada, loodetavasti ka IPO abil,“ märkis Gauss.