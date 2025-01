Keskmiselt 100 tundi kuus. Just nendes kolmes Euroopa linnas kulutavad elanikud enim aega ummikus istumisele

Londonis on uue analüüsi kohaselt juba neljandat aastat järjest kõige hullemad ummikud kogu Euroopas. Liiklusanalüüsifirma Inrixi andmeil on London maailmas ummikute arvult viiendal kohal.

Analüütikafirma sõnul on linnas mõned kõige halvemad liiklusviivituste koridorid, mis on tingitud elanikkonna, tööhõive ja majandustegevuse kontsentratsioonist. „Kuigi Suurbritannias on ummikud sel aastal taas veidi suurenenud, on ummikute üldine arv püsinud stabiilsena,“ ütleb transpordianalüütik ja aruande autor Bob Pishue Euronewsile.