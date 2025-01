Bolt tutvustab uut isikutuvastuse nõuet, mis puudutab ainult naisi

Boltis taksot tellides saab kasutaja valida kategooria „Women for Women“, mis võimaldab naistel broneerida sõite ainult naisjuhtidega. Vene Delfi lugeja märkas, et sellesse kategooriasse viidi sisse aga uus nõue – isikutuvastus.

Bolti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm sõnab, et Bolt on lisanud kategooriasse „Women for Women“ uue isikutuvastuse nõude, mille eesmärk on tõsta kategooria usaldusväärsust ja muuta platvorm veelgi turvalisemaks kõigile osapooltele. „Selle kategooria eesmärk on pakkuda naistele võimalust tellida sõite naissoost juhtidelt. Uus turvameede tähendab, et sõitjad peavad laadima üles foto isikut tõendavast dokumendist ja tegema endast foto, mille alusel kinnitatakse nende isikusamasus,“ ütleb Rõõm.

Ta lisab, et see on oluline tagamaks, et takso tellija on sama isik, kelle andmed on Bolti kontol. Kõigi tellimuste puhul on juhil turvalisuse kaalutlusel õigus alati sõit tühistada ja keelduda sõitjate vedamisest. „Kõigi sõitjate isikuandmete töötlemisel on andmed turvaliselt krüpteeritud ja jälgime hoolega isikuandmete kaitse reegleid,“ kinnitab Rõõm.

Isikutuvastuse protseduuri tuleb teha ainult üks kord.

Ettevõte on naisjuhtide meelitamiseks investeerinud 2,5 miljonit eurot

Ühtlasi tähendab muudatus, et selles kategoorias saab takso tellida ainult konto omanik ehk naine. Kui mees soovib näiteks naisele taksot tellida, tuleb tal kasutada teist kategooriat.

Bolti ametlik veebileht märgib, et ettevõte on investeerinud 2,5 miljonit eurot, et meelitada rohkem naisjuhte Bolti sõidujuhina töötama, sest vaid 7,2% naistest peab autojuhtimist sissetulekuallikaks. Funktsioon „Naised Naistele“ ilmus rakenduses 2022. aasta septembris.

„Saime kasutajatelt tagasisidet, et nad eelistaksid sõita naisjuhiga või teenindada naiskliente,“ selgitas Bolti transporditeenuste Eesti juht Eva-Liisa Rikkas toona.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada