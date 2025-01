Riigikontroll: EISA antud kriisilaene on tagasi makstud prognoositust paremini

Osa laenudest on riigieelarvesse tagasi makstud ka enne tähtaega, lisaks on intresside ja teenustasudega teenitud 25 miljonit eurot. Lõpliku hinnangu kriisilaenude tagasilaekumise kohta saab anda pärast kõigi lepingutähtaegade saabumist 2026. aastal.

„Üldiselt on kriisilaenud tagasi laekunud kardetust paremini ja kiiremini, suurematest laenudest on tagastatud näiteks Tallinki ning nüüdseks Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kinnituse kohaselt ka Porto Franco laenud. Samuti pole pangad pidanud käendusi suures ulatuses sisse nõudma,“ ütles Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite. Laenude väljaandmise aegne pessimistlik riskide prognoos, mis tulenes kriisi kulgemise ettearvamatusest, oli, et laenukahjud võivad ulatuda kuni 50%-ni. Seda ei ole aga juhtunud.