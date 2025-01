Mullu suurendasid tarbijahindu enim maksud ning teenuste ja toiduainete kallinemine

Teisel poolaastal kallinesid Eestis kiiremini teenuste ja toiduainete hinnad. Võrreldes teiste euroala riikidega kandus Eesti poeriiulitele eriti järsult üle kohvi ja mahlade kallinemine maailmaturul. Praeguseks on nende toidutoormete hinnatõus küll peatunud, kuid hinnatase on jäänud kõrgeks ning see mõjutab hindade kasvu ka lähikuudel. Teenuste hindu on suuresti kasvatanud eelmise aasta kevadel kerkima hakanud telefoni- ja andmesideteenuste hinnad. Samuti on jätkunud meditsiiniteenuste, sh hambaravi hinnatõus. Tööjõumahukamate teenuste kallinemise taga on ka suhteliselt kiire palgakasv.