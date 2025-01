Investorid kardavad Hiinas aastakümneid kestvat majanduslangust

Hiina 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus on seetõttu langenud rekordmadalale, seda ka võrreldes 2008. aasta finantskriisi ja Covidi pandeemiaga. See rõhutab investorite seas kasvavat muret, et poliitikakujundajatel ei õnnestu peatada Hiina libisemist majanduslangusesse, mis võib mõnede sõnul kesta aastakümneid, märgib Bloomberg.

Hiina võimud on siiski ka tegutsenud. Mullu septembri lõpus kuulutati välja ulatuslik stiimulite pakett ning president Xi on kindel, et riik saavutas 2024. aastal ligi 5% kasvueesmärgi. Selleks aastaks on ametnikud lubanud suuremat kulutamist ja seadnud prioriteediks kodumaise nõudluse suurendamise. On kõlanud ka mõtteid, et Hiina majanduse aeglustumine on riigi jaoks vajalik, sest see aitaks eemalduda varasemast võlaga toidetud majandusmudelist ning muutuda kõrgtehnoloogilistele tööstusharudele tuginevaks arenenud majanduseks.