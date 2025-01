Nafta nõudluse kasv tõstis selle maailmaturuhinda

Kolme nädala kõrgeimale tasemele tõusnud toornafta hinna peamised põhjused on seotud tootmise vähenemisega OPECis ning ootustega Hiina nõudluse kasvu osas.

„Saudi Araabia tõstis Aasia klientidele hindu rohkem kui analüütikud ootasid. Kui hinnatõusu ootus oli 10 senti barreli kohta, siis tegelik tõus oli 60 senti barrelile. See näitab, et nõudlus nafta järele on Hiinas kasvanud. Lisaks mõjutab hinnataset Hiina valitsuse uus toetuspakett, mis sisendab naftaturule veelgi lootust, et Hiina ostumahud kasvavad,“ selgitas Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Toornafta hinna pani maailmaturul üles liikuma ka Venemaa tootmismahu vähenemine. OPEC+ eesmärk Venemaale oli detsembris toota 9,949 miljonit barrelit naftat päevas, kuid tegelik maht jäi alla seatud piiri 8,971 miljoni barreli juurde. See on langus pärast kahekuist Venemaa tootmismahtude tõusu.

„Toornafta maailmaturu hinda mõjutab omakorda seegi, et USA toornafta laovarud on vähenenud rohkem kui prognoositi. Viimati avaldatud USA majanduse käekäigu indikaatorid, nagu vabade töökohtade ja koondamiste arv, on süstinud usku USA majanduse positiivsete väljavaadete osas, mis kergitas hinda veelgi,“ lisas Sassi.

Samas märgib Sassi, et toornafta hinna edasine kujunemine on ebaselge ning kui kaua hinnaralli kesta võib, on raske öelda. See sõltub sellest, kui palju toornaftat lähiajal turule paisatakse ning milliseks kujuneb maailmas tegelik nõudlus.

„Külmade ilmade jätkumine USAs ja Euroopas on hetkel toornafta hinda ülespoole viinud, aga kui vaadata pikka perspektiivi, siis mitmed analüüsimajad, nagu Fitch, prognoosivad, et Brent toornafta keskmiseks hinnatasemeks tänavu jääb 76 USA dollarit barreli kohta, mis on madalam kui eelmise aasta keskmine 80 dollarit,“ ütles Sassi.

