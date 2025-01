Maksuvõlglasi lisandus aastaga üle tuhande. Riigile võlgnetakse 340 miljonit eurot

1. jaanuari 2025 seisuga on maksu- ja tolliameti (MTA) võlanimekirjas 28 900 isikut, kelle võlg on tekkinud või suurenenud 2024. aasta jooksul. Maksuvõlglasi on 1154 enam kui möödunud aasta alguses. Võlasumma on 1. jaanuari seisuga üle 342 miljoni euro. Aasta tagasi oli see 330 miljonit eurot.