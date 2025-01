Uuring: eestlased usuvad, et järgneva poole aasta jooksul nende finantsseis pigem halveneb

Citadele küsitluses märkis Eesti inimestest kolm protsenti, et ilmselt paraneb järgneva poolaasta jooksul nende finantsseisund märkimisväärselt, ja 13 protsenti vastas, et rahaline olukord paraneb veidi. Samas oli rohkem neid, kes olid pessimistlikumalt meelestatud. Kokku 47 protsenti Eesti inimestest usub, et nende finantsseis halveneb veidi või märkimisväärselt. 31 protsenti hindas, et ilmselt jääb 2025. aasta esimeses pooles nende olukord muutumatuks.

Aasta algas maksutõusudega

„Eesti inimeste pessimistlikkus on küllaltki suur, arvestades et euribori ja inflatsiooni langus jätab paljudele inimestele kuus rohkem raha kätte ning peale pikka aega on ka Eesti majandus näitamas paranemise märke. Teistpidi algas ju uus aasta kohe maksutõusudega ning neid tuleb hiljem ka juurde. Meedias on need maksutõusud saanud päris palju kajastust just võtmes, et kui palju nende tõttu inimestele vähem raha kätte jääb,“ märkis Citadele panga Balti jaepanganduse juht ja juhatuse liige Edward Rebane.

Ta lisas, et ilmselt on siiski suur mõju ka üldisel riigi majanduse käekäigu foonil. „Kuigi majandus Eestis on paranemas, siis pikalt on see siiski olnud pigem kehv ning see avaldab mõju inimeste kindlustundele. Seda näitavad ka meie küsitluse tulemused, mille järgi Baltikumi parima majandusega Leedus on inimeste kindlustunne oma rahalise olukorra osas märksa tugevam,“ lausus Rebane. „Inimeste kindlustunne taastub tihtipeale aeglasemalt ja viitega, isegi kui majanduslik olukord paraneb.“

Leedukad usuvad finantsedu