GRAAFIKUD | Poolsada suurimat maksuvõlglast on riigile võlgu ligi sada miljonit eurot

Füüsiliste ehk eraisikute seas on üle 100 000-eurose maksuvõlaga 21 isikut, neist kahe võlg ületab 500 000 eurot. Nende kahe isiku võlg tekkis maksuotsusest ning neil on läbitud pankrotimenetlus, viitab MTA tulude osakonna juhataja Liina Jõõts. Täpsemaid summasid pole võimalik avalikustada.

Kõikidest võlglastest umbes pooled on era- ja pooled juriidilised isikud. Sealjuures on MTA võlanimekirjas 28 900 isikut, kelle võlg on tekkinud või suurenenud 2024. aasta jooksul.