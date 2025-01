Kulleritel võidakse keelata alkoholi laialivedu. Ka tanklad jätaksid napsusõbra kuivale

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) soovitas Eestil juba eelmisel kümnendil keelata alkoholimüük bensiinijaamades ja alkoholi tarnimine koju või pakiautomaatidesse ehk kaugmüük. Alkoholi tarvitamine on 2019. aastast Eestis taas tõusutrendis ning sotsiaalministeerium ongi järgmise kümnendi alkoholipoliitika plaane kujundades WHO soovitustest kinni haaranud.