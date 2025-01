Turbulents Eesti taevas. Kas murepilved Air Balticu kohal ohustavad meie reisivõimalusi?

Hoolimata sellest, et Eesti majandus on kahanenud juba kümme kvartalit järjest ja jaekaubandus kiratseb, pole eestlaste reisihuvi kuhugi kadunud. Mullu läbis Tallinna lennujaama 3,5 miljonit reisijat – tegu on rekordiga – ja lennujaama sõnul kasvas nii turistide kui ka kohalike reisijate hulk. „Reisimine on saanud meie elu loomulikuks osaks ja sellest ei taheta loobuda ka rasketel aegadel. Pigem jäetakse ostmata uus kingapaar, aga puhkusereisile minnakse ikka,“ hindas AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Pole saladus, et eestlasi veab laia maailma kõige rohkem just lätlaste Air Baltic. Seda tunnistab ka Pärgmäe. Ja ega ta saakski teistmoodi väita, sest pea iga neljas reisija, kes Tallinna lennujaama kaudu reisib, lendab just Läti riikliku lennufirma lennukiga. Sel aastal saab Air Balticuga Tallinnast 28 sihtkohta ja vähem tähtis pole ka tõsiasi, et Tallinnas täidab Läti lennufirma mõneti ka rahvusliku lennukompanii rolli. Air Balticuga saame lennata nii Riiga, Amsterdami, Münchenisse, Pariisi kui ka Kopenhaagenisse, mis kõik on ümberistumiseks olulised sõlmjaamad. „Tallinnas ööbib neli Air Balticu lennukit. Tegelikult koos Riia lennukiga isegi viis,“ selgitas Pärgmäe Air Balticu olulisust hommikuste väljumiste puhul.