Uus aasta, sama mure. Tööandjad ei suuda enam töötajate ootusi täita

„Töötajate ootused ja tööandjate võimalused on selges vastuolus,“ sõnab CV.ee kommunikatsioonijuht Karl Oder. „Juba teist aastat järjest on näha, et palgaootused ja tööandjate plaanid ei ühti ning suurenev maksukoormus süvendab seda lõhet veelgi, mis võib viia tööturul suurema rahulolematuse ja tööjõu voolavuseni, mõjutades nii töötajaid kui ka tööandjaid.“

81% töötajatest ei ole oma praeguse palgaga rahul ning plaanivad lähiajal küsida tööandjalt palgatõusu, oodates tõusu kuni 20%.

Madal palk on 54.8% töötajate seas peamine rahulolematuse põhjus. 67% tööandjatest ei plaani aga lähikuudel palkade osas muudatusi teha. Need, kes palgatõusu plaanivad, teevad seda 3-6% ulatuses. See näitab, et töötajate ootused ületavad oluliselt tööandjate võimalusi.

Majanduslik ebakindlus on suurendanud töötajate valmisolekut töökohta vahetada. Ligi pooled töötajatest oleksid valmis oma praegusest töökohast lahkuma, kui neile pakutaks paremaid tingimusi. Kolmandik töötajatest on juba praegu aktiivselt uue töö otsinguil.

Lisaks rahulolematusele palgaga suurendavad soovi uut töökohta otsida ka vähesed arenguvõimalused, sobimatu juhtimisstiil ning liiga suur töökoormus.

Brutopalk üha suureneb

Töökuulutustes pakutav keskmine brutopalga vahemik kerkis 2024. aastal 11%, saavutades rekordkõrge taseme 1662–2240 eurot, näitab tööportaali CVKeskus.ee statistika.

„Palgapakkumiste kasvu vedasid läbi aasta eest keskastmejuhtidele ja tippspetsialistidele suunatud tööpakkumised, kellele suunatud tööpakkumistel ulatus keskmine palgapakkumine 3464 euroni, kerkides aastaga tervelt 21%,“ kommenteeris palgastatistikat CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler.