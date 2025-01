Pagaritööstuse juht: odavkettide laienemine aitab pidurdada ostukorvi kallinemist

Suurenev konkurents jaeturul ja odavkettide võrgu laienemine on nagunii tarbijale kasulik, sest piirab teatud mahus maksutõusudest põhjustatud hinnatõusu toidukaubanduse väärtusahelas kogu jaeturul. Samas seda, et toidukaupade hinnad langeks, näha pole.

Balti riikide vaates on muidugi tähelepanu vääriv tähelepanek, et Lidl on Eestis toiduainete hindu kiiremini üldise turu tasemele tõstnud kui näiteks Leedus. Alguses, kui nad Eesti turule sisenesid, olid teatud tootegruppides suuremad käärid, aga umbes poole aastaga jõudis näiteks hapukoore hind sarnasele tasemele teiste Eesti kettidega. Private label ehk omatoodete vaates on muidugi Lidli ostukorv teiste kettidega võrreldes igati soodsam.

Jaeketid ei pista käibemaksulangust omale tasku

Kui keegi kardab, et Eesti jaemüügiketid pistavad käibemaksulanguse omale tasku, siis meie jaeturu konkurentsimaastikul on see ikka väga väike võimalus. Kui vaadata Eesti jaemüügikettide turuosasid ja turuosade jaotust siis näiteks võrreldes Läti ja Leeduga on meil väga konkurentsitihe turg. Ja teatud toiduainete käibemaksu alandamisel on positiivne efekt ainult siis, kui selle juures ei tõsteta uuesti lauale suhkrumaksu.