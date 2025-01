„Tallinna–Tootsi lõigus, kus projektlahendused on valminud ja täpne maavajadus selgunud, on omandatud suurusjärgus 75% ehituseks vajalikest maadest,“ toob välja Rail Baltic Estonia pressiesindaja Silvia Pärmann. Soodevahe ja Muuga sadama vahelises lõigus, kus ei liigu reisirong, vaid kaubarongid, on vaja veel maad omandada.