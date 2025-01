Suurim tervishoiuteenuste äritehing Balti riikide ajaloos. Soome firma Mehiläinen ostab ära Leedu eratervishoiuettevõtte

InMedica Groupi müüjateks on Baltimaade juhtiv erakapitalifond INVL Baltic Sea Growth Fund, Läti erameditsiini- ja ravimitootmisettevõtete grupp AB City ning erafirma Litgaja, mida kontrollib InMedica asutaja ja tegevjuht Kęstutis Broniukaitis. Tegemist on eeldatavasti suurima tervishoiuteenuste äritehinguga Balti riikide ajaloos.

Oma valdkonna usaldusväärne tegija

„See on märgiline tehing nii fondile kui ka Leedu tervishoiuturule. Fondina oleme täitnud oma missiooni – lõime tingimused, mille abil on suhteliselt väike ettevõte kasvanud turuliidriks ja kohaliku tervishoiusüsteemi osaks. Pärast põhjalikku kaalumist usume, et Mehiläinen on InMedica kontserni jaoks parim võimalik järgmine omanik, kuna tal on erakordsed ressursid, võimekus ja ettevõtte kultuur, mis toetavad InMedica kontserni jätkuvat kasvu ja arengut,“ rääkis NVL Baltic Sea Growth Fundi partner ja InMedica juhatuse esimees Nerijus Drobavičius.