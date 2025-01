GRAAFIK | Tallinna börs alustas aastat tubli tõusuga

Nii on Merko Ehituse ning Nordeconi aktsiad kerkinud lühikese ajaga üle 5% ning Tallinna börsi põhinimekirjast leiab vaid üksikuid langejaid. Tallinna börsi indeks on alates aasta algusest kerkinud ligi 1,8%.

„Paari kuu pärast on algamas dividendide maksmise hooaeg ja investorid soovivad nendest osa saada, sest mitmete tugevate firmade puhul on dividenditootlused deposiidist üle kahe korra kõrgemad. Lisaks on Tallinna börsi vaikselt toetamas paranev makromajanduse seis,“ lisas Tanilas.

Väikeste ettevõtete seas langejaid rohkem

Väiksemate ettevõtete seas, mis kauplevad First North aktsianimekirjas ning lisanimekirjas, on pilt mitmekesisem. Nii on saunakeriste tootja Saunum Groupi aktsia kukkunud pea 15% ning videomängude ja muude teenuste digitaalsete koodide müügiplatvorm Punktid Technologies on langenud üle 8%.