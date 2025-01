Miks on lennujaam jäätõrjega jänni jäänud?

Lennuvälja- ja reisijateenuste valdkonna juhi Katrin Hageli sõnul tekitas 3. jaanuaril tõrkeid tõepoolest jäätõrjeprotseduur ja seisuplatside libedus, mis ootamatute ilmastikuolude tõttu ei läinud plaanipäraselt. Lennukite jäätõrje on tema sõnul keerukas ja seda peab tegema vahetult enne lennuki õhkutõusu. Varasematel aastatel on seda tehtud spetsiaalsete autode abil lennukite seisuplatsidel. Alates 2024. aasta sügisest on Tallinna lennujaamas aga kasutusel uus süsteem, mille kohaselt peavad lennukid ise spetsiaalsele jäätõrjealale liikuma.

Hageli sõnul oli uue süsteemi eesmärk protsessi kiirendada ja efektiivsemaks muuta. „Tegime seda seetõttu, et Riias ja Helsingis tehakse täpselt samamoodi ning see on ennast õigustanud,“ selgitas ta. „Jäätõrjeautod ei liigu, vaid on paigal ja toimub ainult lennukite rotatsioon. See on efektiivsem lahendus,“ väitis Hagel.