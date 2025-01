Inkassofirmade tegevuse piiramine lükkub edasi. Tegevusloata võib toimetada juuni lõpuni

Tegevusluba vaid kahel inkassofirmal

„Oleme väga uhked, et Julianus Inkasso on saanud finantsinspektsiooni poolt esimesena krediidiinkassona tegutsemiseks vajaliku tegevusloa. See näitab meie pühendumust kõrgetele standarditele ja klientide usalduse hoidmisele,“ ütleb Julianus Inkasso OÜ juhatuse liige Mihkel Veskimägi. „See, et Julianus Inkasso sai tegevusloa esimesena Eestis, näitab, et meie äritegevus oli juba enne seaduse jõustumist sellega kooskõlas,“ lisab Julianus Inkasso tegevjuht Merle Laurimäe.