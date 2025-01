Ettevõtja Sven Pertensit kahtlustatakse kahes majanduskuriteos

Teises episoodis käsitletakse Rail Baltica Harjumaa põhitaristu I ehitusetapi hanke täitmist. Vastava konkursi võitsid ja 11. jaanuaril 2024 sõlmisid hankelepingu AS TREV-2 Grupp ja AllSpark OÜ ühispakkujatena. Kahtlustuses heidetakse Pertensile ette, et pool aastat hiljem on ta ühe allhankijaga suheldes toime pannud rikkumise, mille juriidiline klassifikatsioon on „altkäemaksu lubamisega nõustumine erasektoris“. „Inimkeeli lahtiseletatult olevat ma kuritarvitanud oma ametikohta selleks, et kindlustada allhankijale läbi tema allhankija vastava töölõigu teostamise alltöövõtulepingu võitmist. See juhtum on juba nii segane, et pean isegi lähemalt süvenema, et saaks selgeks, millest selline tõlgendus on tuletatud ja kes on kahju kannatanud. Kahtlustus mõjub kummastavana veel seetõttu, et allhankijate valikud kõnealuses projektis, nagu ka kõigis teistes TREV-2 projektides, teeb projektimeeskond koostöös valdkonnajuhiga, mitte juhatuse esimees,“ rääkis Pertens.