ÜLEVAADE | Tuuleenergia rekordid tõid tarbijatele soodsama elektrihinna

Detsembri keskmine elektrihind oli 84,3 eurot megavatt-tunni kohta (8,4 senti kilovatt-tund), mis on 5,3 protsenti madalam kui aasta varem. Hinnalanguse taga on eelkõige rekordiliselt kõrge tuuleenergia toodang ning Põhjamaadest imporditud soodne elekter.

Eesti Energia energiakaubanduse analüütiku Karl Joosep Randveeri sõnul on eriti märkimisväärseks saanud kohalik tuuleenergia panus, mis püstitas kolmandat kuud järjest uusi rekordeid. „Detsembris toodeti Eestis 201 gigavatt-tundi tuuleenergiat, mis on üle kahe korra rohkem kui 2023. aasta detsembris. Võrreldes 2024. aasta novembriga kasvas tuuletoodang veel 18 protsenti,“ selgitab Randveer.

Hindades on kindel muster

Tarbijatel tasub teada, et elektri hind järgib üsna sageli kindlat päevast rütmi. Kõige kallim on elekter reeglina hommikul kella 7-9 vahel, kui hind küündib keskmiselt 12,8 sendini kilovatt-tunni kohta, ning pärastlõunal kella 15-17 paiku, kui hind on keskmiselt 12,1 senti kilovatt-tunni kohta. Kõige soodsam on elektrit tarbida öösel kella 23-st kuni varahommikul kella 4-ni, kui hind langeb keskmiselt 4 sendini kilovatt-tunni kohta.