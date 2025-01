Huvi on, aga keegi pole pakkumist teinud. Eurora pankrotivara müük luhtus seitsmendat korda

Tarkvara müüdi alghinnaga 15 miljonit eurot, oksjonil registreerimiseks oleks tulnud välja käia 1,5 miljonit eurot tagatisraha. Pankrotihaldur Maire Arm tõdes, et enampakkumine nurjus taaskord, hoolimata järjest vähenevast hinnast. Ühtegi huvilist ei registreeritud.

„Huvi on tuntud, kuid nagu näha, siis see ei ole viinud tehinguni,“ tõdes Arm. „See tähendab, et tuleb hinda langetada.“