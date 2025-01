Euroopa kõige haigem rahvas. Sakslased võtavad haiguspuhkust EL-i keskmisest kaks korda rohkem

Riigi suurima kindlustusettevõtte juhi sõnul on sakslased haiguspuhkuse maailmameistrid. „Kuna majandus on languses ja hoolekandesüsteem surve all, ei saa Saksamaa endale lubada keskmiselt 20 haiguspäeva ühe töötaja kohta aastas,“ ütles Allianz SE tegevjuht Oliver Bäte. Euroopa Liidu keskmine on kaheksa haiguspäeva.