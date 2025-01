Hotellide ja restoranide liit saab veebruaris uue tegevjuhi

EHRLi senine kauaaegne tegevjuht Killu Maidla liigub edasi järgmise väljakutse juurde erasektoris. Külli Kranerist saab EHRLi tegevjuht alates 25. veebruarist.

Kraner on viimased 20 aastat töötanud avalikus sektoris. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi turismivaldkonna juhina on tema ülesandeks olnud turismivaldkonna eest seismine ja selle edendamine.

„Turismivaldkond ja külalislahkuse sektor laiemalt on mind alati köitnud ning usun, et EHRLi eestvedades saan selle valdkonna jaoks veelgi rohkem ära teha,“ ütles Kraner, kes on viimase aasta jooksul ühe olulisema ülesandena töötanud välja Eesti turismi pikka vaadet aastateks 2025-2035.

Juhatuse esimees: Killu Maidla panus on olnud hindamatu

Turismisektori pika vaatega töötades jõudis Kraner järeldusele, et just see on valdkond, millega ta soovib oma tööalast tulevikku siduda. „Ja kuna EHRL on olnud minu senises töös MKMi turismivaldkonna juhina üks olulisemaid partnereid, oli loogiline samm kandideerida tegevjuhi kohale,“ ütles Kraner.

EHRLi juhatuse esimehe Ain Käpa sõnul on Külli Kraner tegevjuhi kohale väga tugev ja igati sobiv valik. „Täname Killu Maidlat väsimatu pühendumuse eest ja soovime talle uutes väljakutsetes kogu südamest edu ja jõudu. Killu panus liidu juhina viimastel, sektori jaoks äärmiselt keerukatel aastatel on hindamatu.“

Pea neli aastat EHRLi juhtinud Killu Maidla jätab enda sõnul liidu rahuliku südamega headesse kätesse. „Mul on siiralt hea meel anda teatepulk edasi Küllile, kes on minu jaoks olnud ministeeriumis väga hea koostööpartner. Ta on meie valdkonna ja ka liidu tegemiste ja muredega hästi kursis ning toob oma pika avaliku sektori kogemusega kindlasti liitu uued tugevused,“ ütles Maidla.

Killu Maidla järgmine väljakutse on seotud uue loodusspaa loomisega Ida-Virumaal, mille avamine on plaanitud 2026. aasta suvesse.

