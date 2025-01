Kodu keskmise kuupalga eest? Vaata Eesti kõige odavamaid kortereid

Delfi Ärileht vaatas, millised korterid on praegu 1530 euro eest kinnisvaraportaalides müügis. Valik on kesine – keskmise netopalga eest leiab müügist vaid kaks korterit.

1. 1-toaline korter Kiviõlis – 1000 eurot

Ida-Virumaal Kiviõlis müüakse 1000 euroga 1-toalist korterit. Korteri pindala on 32 m2 ja see asub 1975. aastal ehitatud viiekordse maja neljandal korrusel. Korter vajab sanitaarremonti.

Vaata kuulutust ja fotosid SIIT.

2. 2-toaline korter Püssis – 1200 eurot

Ida-Virumaal Püssi linnas müüb korteriühistu 2-toalist korterit, mis asub 1974. aastal ehitatud kolmekordse maja kolmandal korrusel. Korteri pindala on 49,4 m2, aknad on lõuna ja põhja suunas, vannituba ja WC eraldi ning majas tsentraalne keskküte. Korter on osaliselt renoveeritud.

Vaata kuulutust ja fotosid SIIT.

Kui suurendada müügihinda keskmise brutopalgani, lisandub valikusse kolm korterit.

3. 2-toaline korter Tudulinnas – 1700 eurot

Kohtutäitur müüb avalikul enampakkumisel mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi eset, mille üldpind on 43,80 m2. Müüdav korter on 2-toaline ja asub 1968. aastal ehitatud kahekordse maja teisel korrusel. Kaugküte on praegu välja lülitatud.

Vaata kuulutust ja fotosid SIIT.

4. 2-toaline korter Kohtla-Järvel – 1700 eurot

Rahandusministeerium müüb enampakkumise korras Kohtla-Järvel asuvat 2-toalist korterit. Korteri pindala on 36,7 m2 ja see asub 1927. aastal ehitatud neljakordse maja 4. korrusel. Korteris on toad eraldi ja majas kaugküte.

Vaata kuulutust ja fotosid SIIT.

5. 2-toaline korter Kohtla-Järvel – 1900 eurot

Rahandusministeerium müüb enampakkumise korras Kohtla-Järvel asuvat 2-toalist korterit. Korteri pindala on 36,7 m2 ja see asub 1927. aastal ehitatud neljakordse maja 3. korrusel. Korteris on toad eraldi ja majas on kaugküte. Elutoas on näha tulekahju jälgi ja korter vajab remonti.

Vaata kuulutust ja fotosid SIIT.

