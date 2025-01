Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson nendib, et näevad oma kaupluste põhjal, et tänavu püsivad hinnad aasta alguses eelmise aasta lõpuga sarnased. Loomulikult on olnud aasta lõpus tootegruppe, mis erinevas statistikas esile kerkivad ja nendeks juttudeks põhjust annavad, aga seal on ka omad põhjused.