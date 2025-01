Vaata järele, kui palju maksma hakkad! Maksuameti lehel saab nüüdsest näha oma automaksu lõplikku summat

Maksu- ja tolliamet väljastab maksuteate mootorsõidukimaksu tasumiseks isikule, kes on 1. jaanuari seisuga mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja.

Maksuteate väljastab amet hiljemalt 15. veebruariks e-teenuste keskkonnas . Maksukohuslastele on keskkonnas nähtav ka maksu arvutuskäik. Mootorsõidukimaks tuleb aasta jooksul tasuda kahes osas: pool maksusummast 15. juuniks ja ülejäänud osa 15. detsembriks. Soovi korral võib kogu maksusumma tasuda ühekorraga 15. juuniks.

Mootorsõidukimaksu on kõige lihtsam tasuda e-MTA-s, valides menüüst „Arvestus“ – „Maksmine“.

Enne tähtpäeva tasutud summa laekub ettemaksukontole, kust see arvestatakse maksude katteks automaatselt tähtpäevale järgneva päeva varahommikul. Sama maksetähtpäevaga kohustused tasutakse ettemaksukontolt nende tekkimise järjekorras.

Tähtajaks tasumata maksusummalt arvestatakse intressi 0,06% päevas. MTA-l on õigus algatada ka sundtäitmine.

1. jaanuarist 2025 hakkas kehtima mootorsõidukimaks, mis koosneb kahest osast: iga-aastasest mootorsõidukimaksust ja ühekordsest registreerimistasust.

Mootorsõidukimaksu määr sõiduautodele hakkab koosnema kolmest osast:

baasosa 50 eurot, massiosa. CO 2 eriheite osa.

Elektriautode puhul koosneb aastamaks baasosast (50 eurot) ja massiosast. Kaubikute aastamaks koosneb baasosast (50 eurot) ja CO 2 eriheite osast. Täiselektrilise kaubiku aastamaks on 30 eurot.

Aastamaksu määr sõltub ka sõiduki vanusest. Sõiduki maksusumma on väiksem, kui sõiduk on vähemalt viis aastat vana. Näiteks kui sõiduki esmasest registreerimisest on möödunud 20 aastat, tuleb sõidukilt tasuda aastamaksu üksnes 50 eurot.

Automaksu tuleb tasuda vaid siis, kui sõiduk on liiklusregistris

Iga-aastase maksu tasumise kohustus on tavaliselt sõiduki omanikul. Kui sõiduki omanik on liisinguandja, mitteresidendist füüsiline isik või juriidiline isik, kes ei ole Eestis registreeritud ja sellisel sõidukil on vastutav kasutaja, siis peab maksu tasuma vastutav kasutaja.