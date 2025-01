„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Siimann Planet42st: tegin põhjaliku kodutöö, aga tingimused muutusid

Paavo Siimann on õppejõud, mentor ja jaeinvestor, kes on olnud ka finantsjuht ja -analüütik. Tema investeerimisportfell hõlmab osalusi börsil noteeritud ettevõtetes (35% portfellist) ja iduettevõtetes (30%) ning nii otse, võlakirjadena kui ka laenuportaalide kaudu antud laene (35%).

„Näiteks hetk, kui kunagi minu igakuine passiivne sissetulek jõudis pooleni minu aktiivsest sissetulekust. See oli minu jaoks kinnitus sellest, et passiivse sissetuleku kasvatamine on võimalik. See eufooriatunne on siiani meeles ja annab indu jätkata.“