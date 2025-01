RMK kulutas ettevõtjate aega, tegi kannapöörde ning asub korraldama hoopis hiigeloksjoneid

Seetõttu otsustas RMK korraldada kolm oksjonit erinevat tüüpi puidule, kus huvilised saavad alates 2028. aastast tarnitava puidu nimel enampakkumisi teha.

Oksjonitel saavad osaleda vaid need viis ettevõtet, kes läbisid eelneva hindamisprotsessi. Nendeks on VKG Fiber OÜ , Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, Fibenol OÜ, Power2X B.V ja Biojet AS.

RMK algne eesmärk oli leida pikaajalised partnerid, kellele müüa väheväärtuslikku puitu, mida saaks Eestis kohapeal väärindada, selle asemel, et see ekspordiks läheks. Selleks kuulutati 2024. aasta alguses välja konkurss, millega otsiti huvilisi puidu biokeemilise väärindamise tehase rajamiseks. Huvilistel tuli esitada äriplaan ja läbida mitu hindamisetappi.

Ministeeriumide, ülikoolide, RMK ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ekspertidest koosnev komisjon esitas hindamistulemused RMK juhatusele, kes otsustas avalikkusele mõneti ootamatult, et võitjaid välja ei valita, vaid kõik osalejad suunatakse järgmisesse etappi, kus tuleb esitada oma hinnapakkumine tänavuse aasta esimeses kvartalis toimuval oksjonil.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran rõhutas, et puidu biokeemiline väärindamine on Eesti jaoks väga oluline teema ja enampakkumine on kõige läbipaistvam ja õiglast hinda andev viis riigile kuuluva vara müügiks.

„Enampakkumised planeerime läbi viia veebruari jooksul. Siduva leppe või lepeteni loodame jõuda pärast seda paari kuu jooksul. Olen optimistlik ja loodetavasti kuuleme juba käesoleva aasta jooksul meile oma puiduväärindamise äriplaane tutvustanud ettevõtjatelt ka esimesest investeerimisotsusest,“ lausus ta.

RMK lähtub omaniku ootusest ja sellele tuginevast strateegiast: riigimetsast varutud puit olgu maksimaalselt Eestis koha peal väärindatud.