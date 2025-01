California metsapõlengute majanduslik kahju ulatub miljarditesse dollaritesse

Prognoositakse, et hukkunute arv kasvab veelgi

Tulekahjudes on hukkunud vähemalt kümme inimest ning arvatakse, et hukkunute arv kasvab veelgi. Ametnike sõnul on tulekahjudes hävinud üle 1000 ehitise, milleks on peamiselt elanike kodud. Ligikaudu 130 000 inimest on evakueeritud suurlinnadesse. Uute tulekahjude süttimisega on need arvud aga pidevas muutumises.