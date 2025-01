TABEL | Kui palju teenivad inimesed pensioni? Üle 2000 euro ulatub pension eelkõige noorematel

Eelmise aasta kevadest kerkis keskmine pension 774 euroni, ning kui vaadata pensionite statistikat, siis ka mediaanpension jääb samasse vahemikku. Samuti teenib ka kõige suurem grupp pensionäre just nimelt 750–799 eurot kuus. Selliseid inimesi on 55 332. Kokku teenivad pensioni umbes 328 920 inimest.

Eesti keskmisest palgast rohkem ehk üle 2000 euro teenivad pensioni kokku 1431 inimest ehk 0,44% pensionäridest. Siinkohal võib aga esile tuua vanuselise erisuse: nimelt kui alla 65-aastaseid pensionäre on napilt vähem kui 10%, siis ligi pooled rohkem teenivatest pensionäridest on just nimelt alla pensioniea. Kokku on selliseid inimesi 657.