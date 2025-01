Reeglid karmistuvad: Lätis hakatakse teatud kellaaegadel piirama alkoholi müümist

Kui praegu saab poodidest alkoholi osta kella 8st kuni 22ni, siis seadusemuudatus näeb ette, et esmaspäevast laupäevani saab soetada alkoholi kella 10st 20ni ning pühapäeviti 10st 18ni.

Läti Riigikogu on seadusemuudatustega tegelenud juba ligi kolm aastat ning esialgu olid kavas veelgi suuremad piirangud. Enne seadusemuudatuse kolmandat lugemist tuli eelnõu kooskõlastada ka Euroopa Komisjoniga.

Vanusepiirang ei muutu

Läti sotsiaal- ja töökomisjon soovis tõsta ka vanust, millest alates alkohoolseid jooke tohib osta. Kui praegu lubab seadus seda alates 18. eluaastast, siis seadusemuudatustega tehti ettepanek tõsta see 20. eluaastale. Enamus seda Riigikogus siiski ei toetanud, mistõttu jäi vanusepiirang samaks.

Piirangud alkoholireklaamile

Piirangud seoses hasartmängudega

Seadusemuudatus seab piirangud ka hasartmängukohtadele. 1. augustist on keelatud alkoholi jaemüük ning selle tarbimine kaardi-, täringu- ja ruletilaudades või muude mänguautomaatide juures.

Negatiivne mõju väikeasulate majandusele

Ka Läti alkoholitööstuse liit oli lahtiolekuaegade piiramisele kategooriliselt vastu, sest avalduv efekt võib olla hoopis vastupidine. Murekohaks peeti seda, et inimesed hakkavad endale koju alkoholseid jooke varuma ja lisaks on oht, et suureneb illegaalse alkoholituru osakaal, kus taksojuhid või vastava loata inimesed alkoholi müüma hakkavad.