Kirjanik Sass Henno kaebas „Erik Kivisüda“ filmi tootja kohtusse. Henno: ma ei lase endale näkku sülitada

„Tänaseks on kõik kuulnud „Erik Kivisüdame“ nimelisest lastefilmist, aga keegi ei tea, et see on inspireeritud „Mereröövlimängu“ nimelisest lasteraamatust ja see on justkui autoriõiguste vargus,“ sõnas Sass Henno.

FOTO: Hannes Dreimanis | Õhtuleht