Tuntud ettevõtja arendab Jägala jõe ääres suurt elurajooni

David Pärnametsa sõnul tuleb Jõelähtmele Ruu külla kokku 65 kodu, millest 40 on eramud ja 25 eluruumi ridaelamutes. „Jõelähtme residentsid“ arendus rajatakse kahes etapis, millest esimeses on lõpukorral teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning teise etapi teede ja tehnovõrkude projekteerimine on peagi lõppemas. „Uude arenduspiirkonda pakutakse nii 2000-ruutmeetriseid valmiskrunte kui võtmed kätte kodusid,“ lisas Pärnamets.

„Jõelähtme residentsid asuvad metsaga ümbritsetud looduslikus keskkonnas, kus elamukruntide arv on selgelt piiratud. Arenduse lähedale jääb Jägala jõgi koos Jägala joaga ning arendusala ise asub riigile ja RMK-le kuuluvate metsamassiivide vahel. Jägala juga on lühikese jalutuskäigu kaugusel, Punakivi randa jõuab mõneminutilise autosõidu ning Tallinna kesklinna vähem kui poole tunniga,“ ütles Pärnamets ja lisas, et läheduses on ka erinevad hobuse- ja ratsutamiskeskused, Jõelähtme golf ja Neeme küla.

„Arendusala naabruses olev Jägala joa puhkeala on munitsipaalomandis ning jääb suures osas looduslikuks rohealaks. Valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist puhke- ja virgestusmaaga, kuhu massiivseid elamuarendusi või tööstusparke ei kavandata,“ rääkis Pärnamets.

Jõelähtme vallavalitsuse kinnitusel on vallal Jõelähtme residentside arendajaga koostöö igati sujunud ja arendaja on kõigist tähtaegadest kinni pidanud.

Jõelähtme residentside arendaja on Jägala Kodud OÜ, mille vedajad on pikaajalise kinnisvarakogemusega. Arenduse müüki nõustab Eesti suurim kinnisvarabüroo Uus Maa.

Jõelähtme vallas asuvat Ruu küla on Taani hindamisraamatus esmakordselt mainitud juba 13. sajandil. Hiljem on see kuulunud nii Tallinna piiskopile Thorkillile kui tuntud Schütte ja De la Gardie aadlisuguvõsadele.

