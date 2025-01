Venemaa teenib Soome lahte läbiva naftaga nädalas ulmelise summa

Soome laht on Venemaa jaoks oluline eksporditee, kuna umbes kolmandik riigi toornaftast ja naftatoodetest suundub mujale maailma just Eesti ja Soome vahelt. Soome kliimauuringute keskuse CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) ekspert Vaibhav Raghunandani sõnul ulatus Venemaa kasum eelmisel aastal 1,5 miljardi euroni nädalas, kirjutas Yle.

Alates 2022. aasta veebruarist, mil Venemaa Ukrainasse tungis, on Euroopa Liit Venemaa fossiilkütuste müüki sanktsioonidega piirata üritanud. See pole aga õnnestunud, kuna nafta puhul pole Venemaa ekspordikulu oluliselt langenud ning detsembris teenisid nad naftakaubandusega ligi pool miljardit eurot päevas.

Sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks kasutatakse varilaevu

Üks viis sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks on nafta transportimine varilaevadega, mis tegutsevad ka Soome lahel. CREA eksperdi teatel oli eelmisel aastal üle 70% Soome lahel Venemaa toornaftat vedavatest tankeritest varilaevad. Soome piirivalve hinnangul liigub sellel marsruudil nädalas umbes 30-40 varilaeva.

Financial Timesi andmetel kasvas eelmisel aastal Venemaa varilaevade arv ning need on viimasel ajal ka palju tähelepanu saanud.

Varilaevadeks peetavaid aluseid kahtlustatakse mitme Läänemere merekaabli lõhkumises. Vanad ja halvas seisukorras naftatankerid kujutavad suurt riski ka keskkonnale.

Venemaa nafta pakub huvi mitmele riigile

Vaatamata sellele, et Venemaa nafta müük toetab nende sõjakassat, pakub see mitmetele riikidele endiselt huvi. Euroopa Liitu jõuab Hiina, India ja Türgi järel endiselt kõige rohkem naftat. Liit on andnud Ungarile, Slovakkiale ja Tšehhile loa osta Venemaalt toornaftat lõunaosa Družba toru kaudu.

Venemaa päritolu naftatooted jõuavad Euroopasse ka India kaudu. Vaibhav Raghunandan selgitas, et peale sõja algust hakkas India Venemaalt ostma kuni 15 korda rohkem naftat kui varem. Riik kogub Venemaa noornaftat, et see rafineerida ning seejärel Euroopasse ja Ameerikasse edasi müüa.

Enne sõda ostis Venemaa naftat näiteks Holland. Nüüd ostavad nad seda Indialt, kelle toornafta pärineb samuti Venemaalt, ütles Raghunandan.

