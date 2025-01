SELGITUS: Transpordiameti ja MTA automaksu kalkulaatorid võivad kuvada erinevat informatsiooni

Kalkulaatori kasutamisel tuleb jälgida kuupäeva

Transpordiameti kommunikatsiooniekspert Karl-Joosep Küngas täpsustas, et transpordiameti mootorsõidukimaksu kalkulaatoris on võimalik sarnaselt maksu- ja tolliameti lahendusele arvutada sõidukite aastamaksu täisaasta eest. „Selleks tuleb registreerimistasu ja aastamaksu arvutamise kuupäevaks määrata 31.12.2024. Transpordiameti kalkulaator pakub aga võimaluse inimestele, kes soovivad 2025. aastal soetada uue sõiduki, näha, milline on potentsiaalne aastamaks olenevalt ostukuupäevast,“ selgitas Küngas.

Ta lisas, et selline võimalus on tekitatud neile, kelle sõiduk on hetkel peatatud kandega staatuses või ajutiselt kustutatud, et sõiduki taaskasutusele võttes oleks võimalik arvutada oma olemasoleva sõiduki aastamaks, millest on juba maha arvutatud summa, mil sõiduk püsis peatatud kandega staatuses või oli ajutiselt kustutatud.