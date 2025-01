LHV hakkab pakkuma jaeinvestoritele mõeldud võlakirjafondi

„Pikaajaline eesmärk on pakkuda tootlust üle hoiuste. Arvestades tänast keskkonda, on eesmärk aastas 5% tootlust,“ seisab fondi tutvustavas dokumendis. Kuid seatud eesmärk ei pruugi alati täies mahus saavutada ning mõnel aastal võib tootlus ka negatiivne olla, märgib pank.

LHV fondijuhi Romet Enoki sõnul investeerib uus fond eeskätt kõrge rahvusvahelise reitinguga eurodes võlakirjadesse. „Täna näeme nii ettevõtete võlakirjade mahu, aktiivsuse kui ka tähtsuse järjepidevat kasvu. Kõrge reitinguga erasektori võlakirjade turg küündib ainuüksi Euroopas juba 3 triljoni euroni, uut raha kaasavate firmade arv suureneb ja ühtlasi on just võlakirjad suurte ettevõtete peamine raha kaasamise allikas,“ ütles Enok.

Uus fond keskendub Euroopa võlakirjaturu suurematele ja stabiilsematele ettevõtetele ning investeerimisstrateegias järgitakse konservatiivsemat joont. „Fond on üles ehitatud hajutatuse printsiibile, kus atraktiivseid investeerimisvõimalusi otsitakse nii lühemate kui pikemate võlakirjade vahel. Samuti uusemissioonide ja järelturu, kohalike Euroopa ettevõtete ning mujalt maailmast siinsele turule sisenejate hulgast,“ selgitas Enok.

Fondi kuluks on 0,58% investeeringu väärtusest aastas.

Fondi märkimisperiood kestab 13.-24.01.2025 ja osaku hind on 10 eurot. Investeering fondi on tähtajatu ehk osakuid saab osta ja müüa igapäevaselt ehk ka peale märkimisperioodi.

Tootluse stsenaariumid

Fondi investeeringu tootlus oleneb tuleviku turu tootlusest. See ei ole teada ning seda ei ole võimalik täpselt prognoosida. Soovitatav hoidmisperiood on 2 aastat ning järgnevas näites on investeeringuks 10 000 eurot.