100 miljonit siia, 20 miljonit sinna. Arengupank investeerib Eestisse rohkem kui eales varem

Kairys selgitas Ärilehele, et EBRD keskendub valdkondadele, kus on selgelt näha kasvavat nõudlust. „On selge, et EBRD järele on selge vajadus pikaajalise omakapitali investori ja ka ankurinvestorina,“ ütles ta. „Ajalooliselt on meil olnud prioriteetsed sektorid: taastuvenergia, digitaliseerimine ja kapitaliturud. Praegusel ajal on just nendes sektorites, eriti energeetikas, kapitali ja projektide vajadus eriti suur.“