Idusektori eksperdid: uusi rekordeid ei saa püüda igal aastal

Seega nägid eksperdid vajadust liikuda traditsiooniliselt finantstehnoloogialt ja tarkvaraarenduselt uutesse innovaatilistesse valdkondadesse.

„Eesti fondides on uuteks investeeringuteks valmis umbes miljard eurot ning kohalikud fondid on kasvanud rahvusvahelisteks, avades kontoreid teistes riikides ning vaadates senisest palju rohkem välja. Samas on kasvanud ka investeeringud kohalikku ökosüsteemi - alates aastast 2019 on Eesti riskikapitalifondide investeeringud kohalikule turule kasvanud kolm korda. Näiteks mullu investeeriti Eesti ettevõtetesse umbes 70 miljonit eurot,“ ütles Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) juhatuse esimees Kaari Kink.

Samas tõdes Kink, et lõppenud aasta oli fondijuhtidele keeruline. „Kapital on selgelt konservatiivsem ning üle Euroopa on näha trendi, et fondide investorid eelistavad panustada tuntud nimedesse,“ tõdes Kink.

Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) president Lauri Antalainen märkis, et pärast 2021. aasta ülekuumenenud turgu on saavutatud stabiilsus. „Tõsi, ingelinvesteeringute suurus on viimasel paaril aastal mõnevõrra langenud, kuid tegemist on pigem üle-Euroopalise trendiga. See ei ole suur probleem, sest eesmärk ei ole ainult investeerimine, vaid raha teenimine ning investorid on muutunud kindlasti ka targemaks,“ sõnas ta.

Oodata on häid uudiseid

Eesti Asutajate Seltsi juhatuse liige Hedi Mardisoo tõi välja, et kuigi olemasolevad idufirmad on muutunud efektiivsemaks ja küpsemaks, on uute startuppide vähesus tõsine probleem. „Uute idufirmade asutamise näitaja oli mullu ajalooliselt madal ning see on suur struktuurne küsimus, kuidas toetada inimesi iduettevõtete asutamisel. Riskid on iduettevõtluses suured ning keskkond on täna ebasoodne, see kahtlemata mõjutab inimesi,“ ütles ta.