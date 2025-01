Bloomberg: Hiina arutab ühe võimalusena TikToki USA äri müümist Elon Muskile

Pekingi ametnikud eelistavad seda, et TikTok jääks selle praeguse emaettevõtte ByteDance Ltd. omandisse, teatasid allikad. Samuti võideldakse peatse keelu vastu USA ülemkohtus. Kohtunikud andsid aga 10. jaanuaril toimunud istungil märku, et jätavad keelu tõenäoliselt jõusse. Hiina kõrged ametnikud on juba alustanud TikToki varuplaanide arutamist osana laiemast diskussioonist, kuidas töötada USA presidendiks valitud Donald Trumpi administratsiooniga, kuhu kuulub ka Musk, teatasid anonüümseks jäänud allikad Bloombergile.