Rootsi kontsern pani Eestis ja Lätis sadade miljonite eest metsa müüki

Södrale kuulub Eestis ja Lätis ulatuslikke kinnistuid, kuid nüüd on ettevõte otsustanud leida neile selle aasta jooksul ostja. Firma teatas eelmisel reedel, et nende eesmärk ei ole keskenduda metsade omamisele, vaid enda liikmete metsade tooraine töötlemisele, luues seeläbi metsaomandite jaoks väärtust.

„Seetõttu on Södra otsustanud oma strateegia elluviimise ühe sammuna Baltikumis plaanivad metsavaldusettevõtted maha müüa,“ märgib Södra Skogi ärivaldkonna president Peter Karlsson. Äripäeva andmetel müüakse Baltikumis maha 44 miljoni euro väärtuses metsa.

Ettevõtte kodulehel seisab, et Södra on ühistuline organisatsioon, kuhu kuulub üle 50 000 eremetsaomaniku liikme. Igal liikmel on metsakinnistu ja koos juhitakse kogu väärtusahelat seemnest kliendini, tootes erinevaid tooteid, sealhulgas saematerjali, paberimassi ja biokütuseid.