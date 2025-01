LHV pensionimüüjate elu kaubanduskeskustes läks kibedaks

LHV valikute kaal on seejuures märkimisväärne – fondihaldurina vastutatakse Eesti inimeste ligi 1,5 miljardi euro suuruse pensionivara eest. Seega võib näiliselt väike erinevus tootluses tähendada reaalsuses kümnete miljonite eurode suurust vahet inimeste pensionisäästudes. „Need aastad, kus turud panevad hullu, jääme me maha ja saame ka kriitikat,“ tunnistab Vallistu. „Aga meie eesmärk pole mitte maksimeerida lühiajalist tootlust, vaid kindlustada klientide vara kasv ja säilimine üle pikema perioodi ja ka keerulisematel aegadel,“ räägib ta, lisades, et oma isiklikes investeerimisportfellides on ilmselt kõik LHV Varahalduse töötajad palju riskialtimad.