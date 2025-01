Fermi Energia esitas taotluse tuumajaama eriplaneeringu algatamiseks

„Riigi eriplaneering on vajalik selleks, et leida planeeritavale tuumajaamale parim asukoht, mis rahuldaks ka kohalikke kogukondi ja omavalitsusi,“ ütles Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets. „Planeeringu algatamine ei tähenda kindlat tuumajaama rajamist, vaid tegeliku eelduse loomist, et selle rajamise üle oleks võimalik tulevikus päriselt otsustada. Viimased nädalad ning elektritarbimise kasv tõendavad, et Eesti vajab juhitavat kindlat energiavõimsust, et kaitsta energiasüsteemi stabiilsust ja alandada aastakümneteks elektri hinda tarbijatele.“