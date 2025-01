Täna avaneb Ida-Viru korterelamute rekonstrueerimise taotlusvoor mahuga 10 miljonit eurot

Toetus on mõeldud korterelamute terviklikuks rekonstrueerimiseks, et vähendada energiakulusid ning parandada inimeste elamistingimusi. Tegu on viimase aasta jooksul juba kolmanda Ida-Virumaale suunatud taotlusvooruga. Kolme vooru peale kokku suunab riik Ida-Viru korterelamutesse ligi 35 miljonit eurot.

Taristuminister Vladimir Sveti sõnul on idavirulaste kodude renoveerimine jätkuvalt erilise tähelepanu all: „Olen viimastel kuudel palju suhelnud nii tavaliste Ida-Virumaa inimeste kui ka omavalitsuste esindajatega ning näen, et huvi renoveerimise vastu kasvab. Täna avaneva vooru abil lisandub piirkonda veelgi enam korras ja soojapidavaid elamispindu.“

25 miljonit eurot

Ida-Viru korteriühistud saavad täna avatavas voorus taotleda toetust oma kodumajade terviklikuks rekonstrueerimiseks, mis hõlmab energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamiseks vajalikke tegevusi hoone vundamendist katuseni. Lisaks terviklikule rekonstrueerimisele saab üksiku tegevusena ette võtta küttesüsteemi puudutavad tööd: ühendada kortermaja kaugküttevõrguga või asendada gaasi-, elektri- või ahiküte lokaalset taastuvenergiat kasutava kütteseadmega.

Toetuse osakaal on 50% projekti maksumusest.

EISi korterelamute toetuste valdkonna juht Taniel Vain märkis, et Ida-Viru eelmise aasta voorud on taotlustega kaetud ehk töös projekte on mahus ligikaudu 25 miljonit eurot. „Rekonstrueeritud kortermaju tuleb lähiajal juurde üle kogu maakonna,“ sõnas Vain.

Riigipoolse toega saab lähiajal Ida-Virus uueks üle 30 maja, neist terviklikke rekonstrueerimisprojekte on 24. Uuenenud kortermajad on peagi valmimas Narvas, Narva-Jõesuus, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Jõhvis, Toilas, Lüganusel ja Alutagusel.

Narvas lõpetas Kangelaste 51 korteriühistu hiljuti EISi toel osalise renoveerimise. Ühistu juht Peeter Tirman rääkis, et suuri külmasid pole veel olnud, kuid juba on sääst märgatav. „Mida külmemaks läheb, seda odavamaks muutub meile kütte hind. Juba siis, kui soojustatud olid ainult katus ja sokkel, nägime, et linnas ulatusid hinnad viie euroni ruutmeetri kohta, samas kui meil 2,5 euroni. Nüüd ootame kogu soojustatud fassaadiga veelgi suuremat kokkuhoidu, eriti arvestades, et kütte hind on jälle tõusnud,“ rääkis Tirman.

