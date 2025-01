Tele2 töökoha kogemuse juht: töötajad otsivad kontorist paindlikkust, inspiratsiooni ja elamusi

Uue töökodu sisekujunduse ja töökorralduse loomisel oli töötajate arvamus väga oluline. Tele2 viis läbi küsitlusi ja tegi tähelepanekuid, kuidas töötajad oma igapäevatööd teevad ning millised on nende ootused uue kontori osas. „Tulemused näitasid, et tele2laste jaoks on olulised lihtsad ja elementaarsed asjad: ventilatsioon, soe ruum talvel, jahe ruum suvel ning piisav valgustus. See ei ole aga see, mis inimesi kontorisse toob – töökoju tullakse ikka eelkõige kolleegide, vahetu koostöö ja sealse mõnusa olustiku pärast. Üha enam on just kontori melu ja seal toimuvad ägedad sündmused need, millest inimesed ei taha ilma jääda ning mis neid kohale toovad,“ selgitas Hein.

Muutunud vajadustest tulenevalt otsustas Tele2, et on aeg otsida uus, suurem ja kaasaegsem töökodu. Tingimuseks sai, et kontor peab asuma uues hoones, mis vastaks kõikidele tänapäevastele standarditele. „Meie valik langes Rohelise Pargi arenduse kasuks, kuhu planeeritakse uut töö- ja elukvartalit ning kus asuvad büroohooned vastavad kõige kõrgematele standarditele.“

Nõudmised kontorile on tänapäeval eriti suured, sest konkureeritakse kodudega. „Pandeemia näitas, et tööd saab edukalt ka kodust teha, ning paljud kasutavad ja eelistavad seda võimalust praegugi. Tööandjad pidid omakorda kohanduma ja paindlikumaks muutuma. Oleme Tele2-s teinud sama ja proovime alati langetada otsuseid, millest võidavad mõlemad pooled, seda enam, et praeguses tööturu olukorras tuleb pigem kohanduda ettevõttel ning uus generatsioon ei näe ennast kohustuste ja piirangutega kehtestatud keskkonnas töötamas. Soovitakse vabadust ja paindlikkust, otsitakse inspiratsiooni, elamusi ning kogukonda,“ rääkis Hein.

Lisaks sooviti duširuumi, et jooksjad ja jalgratturid saaksid oma päeva sportlikult alustada, ning ruumikat köögiala, kus suurem seltskond võiks mõnusalt koos aega veeta. Oluliseks peeti ka koolitusruumi loomist, et kõiki sisekoolitusi oleks võimalik sarnaselt Tallinna kontoriga kohapeal korraldada. „Saime enda inimestelt ja just esinduste töötajatelt tagasisidet, et neile meeldiks, kui sisekoolitused toimuksid meie töökodudes, kuna nii tajuvad nad teiste tele2laste vibe’i paremini ning paljud, kes muidu kontorisse ei satu, saavad siis ka kontorimelu nautida,“ märkis Hein.

Uude kontorisse võttis Tele2 kaasa ka tegevuspõhise kontseptsiooni. See tähendab, et inimestel ei ole kindlat töökohta ja nad saavad ise valida, kus ning kuidas oma toimetusi teevad. Heina sõnul kasutatakse sama lähenemist Tallinnas ja see on osutunud väga edukaks. „Kellelgi ei ole kindlat töökohta, ka meie tegevjuhil mitte – ta istub koos meiega ja on nii inimestele lähemal. Meil on võimalus iga kord kontorisse tulles valida, kellega soovime oma töölauda ja energiat jagada,“ lisas ta. Veelgi enam, tegevuspõhine töötamine soodustab Tele2 kogemuse põhjal eri tiimide omavahelist suhtlemist. Heina sõnul on teatud töölõikudes väga oluline, et kolleegid finantsist, turundusest, müügist või seadmeärist saaksid jooksvalt mõtteid vahetada ja üksteise peal ideid testida. „Oma laua puudumine ei takista tööd kontoris. Näiteks juhtkond käib meil igapäevaselt kohal, et näidata eeskuju ja olla töötajate jaoks alati olemas,“ ütles ta.

Kontor võiks toetada vaimset ja füüsilist tervist